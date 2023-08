Bei einem Zusammenstoß zwischen einem Motorrad und einem Lkw sind am Mittwochabend in Charlottenburg-Nord zwei Menschen verletzt worden. Gegen 22.20 Uhr kollidierte der Motorradfahrer auf der Beusselbrücke an der Autobahnauffahrt zur A100 aus bislang ungeklärten Gründen mit dem Lastwagen. Der Motorradfahrer und sein Beifahrer wurden ersten Angaben zufolge verletzt. Beide wurden vor Ort von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Der Lkw-Fahrer blieb unverletzt.

Gegen 23 Uhr kam es an der Schwedenstraße, kurz vor der Osloer Straße in Berlin-Gesundbrunnen zu einem weiteren Unfall. Dort kollidierten ein Auto und ein Motorroller. Ersten Erkenntnissen nach wurde der Motorrollerfahrer verletzt. Er wurde auf dem Mittelstreifen von Notfallsanitätern versorgt. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache.