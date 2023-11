Zwei Fußgänger sind am Montagabend in Westend bei Rot über die Ampel gelaufen und von einem Auto erfasst worden. Beide erlitten Verletzungen und mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gegen 18.45 Uhr überquerten eine 54-Jährige und ein 57-Jähriger bei Rot die Fußgängerampel an der Heerstraße. Wie die Polizei mitteilte, fuhr zeitgleich ein 44-jähriger Autofahrer auf der Heerstraße in Richtung Mohrunger Allee, als er die beiden Fußgänger mit seinem Wagen erfasste. Durch den Zusammenstoß stürzten sie zu Boden und erlitten Verletzungen an Kopf und Rumpf. Alarmierte Rettungskräfte brachten beide zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 44-jährige Autofahrer blieb unverletzt.