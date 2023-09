Ein Auto ist am Freitagabend in Berlin-Wedding mit einer Straßenbahn kollidiert. Ersten Erkenntnissen von vor Ort nach wollte der Fahrer eines Mercedes gegen 19.50 Uhr in der Seestraße in einer Wendeschleife für Pkw wenden und übersah dabei offenbar die Tram. Es kam zum Zusammenstoß.

Der Mercedes wurde zwischen einem Oberleitungsmast und dem tonnenschweren Zug eingeklemmt. Die Insassen des Wagens, eine Familie mit ihren Kleinkindern, konnten sich selbst aus dem Auto befreien, sie blieben unverletzt. Auch der Tramfahrer und die Fahrgäste überstanden den Unfall unbeschadet.

Unfall in Wedding: Straßenbahn entgleist

Der Aufprall war so heftig, dass die Tram entgleiste. Die Seestraße wurde für den Verkehr stadteinwärts voll gesperrt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.

Am Freitagabend kam es zu zwei weiteren schweren Unfällen mit Straßenbahnen in Berlin: Gegen 17 Uhr wurde an der Landsberger Allee Höhe Krankenhaus Friedrichshain eine 91-jährige Fußgängerin von einer Straßenbahn erfasst. Sie erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand ist nach Angaben der Polizei von Samstag stabil.

Gegen 23.40 Uhr wurde ein 85-jähriger Fußgänger an der Kreuzung Landsberger Allee und Zechliner Straße in Lichtenberg von einer Straßenbahn mitgeschleift. Er erlitt lebensbedrohliche Verletzungen.