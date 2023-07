Bei einem Unfall auf der Sonnenallee in Berlin-Neukölln sind am Freitagabend mehrere Menschen verletzt worden, mindestens einer davon schwer. Ersten Erkenntnissen nach war der Fahrer einer Mercedes G-Klasse gegen 18.45 Uhr nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der SUV fuhr mindestens zwei Verkehrsschilder um, begrub einen Fahrradständer unter sich und krachte schließlich gegen einen Straßenbaum. Dabei bohrte sich ein Haltverbotsschild durch die Frontscheibe in den Fahrgastraum.

Ersten Angaben vom Unfallort nach wurden drei Menschen verletzt. Mindestens zwei Personen wurden in Krankenhäuser gebracht.

Die Berliner Polizei ermittelte über 60 Minuten vor Ort. Die Sonnenallee war ab Wildenbruchstraße Richtung Hermannplatz vollständig gesperrt, auch die Buslinie M41 war davon betroffen.

Mindestens drei Menschen wurden bei dem Unfall auf der Sonnenallee verletzt. Morris Pudwell