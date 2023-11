Bei einem Unfall mit einem Radfahrer ist am Dienstagmorgen in Berlin-Lichtenberg eine Fußgängerin verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 56-jährige Fahrradfahrer gegen 6.40 Uhr von der Alfredstraße den Radweg der Frankfurter Allee in Richtung Magdalenenstraße entlang, als die 70-jährige Fußgängerin plötzlich auf den Radweg trat.

Der 56-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und prallte mit der Seniorin zusammen. Diese stürzte und verletzte sich dabei. Der Radfahrer blieb unverletzt. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 70-Jährige mit Kopfverletzungen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.