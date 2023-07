Unfall auf Hüpfburg: Vater stirbt, vierjährige Tochter schwer verletzt

Windböen haben in Frankreich eine Hüpfburg erfasst. Ein 35-jähriger Vater und seine vierjährige Tochter, die darauf hüpften, wurden mehrere Meter weggeschleudert und schwer verletzt. Wie französische Medien berichten, erlag der Vater wenig später seinen Verletzungen und verstarb. Der Zustand der Tochter ist unklar.

Zu dem tragischen Vorfall kam es demnach am Sonntag in dem französischen Erlebnispark Wonderland Park nahe der Gemeinde Saint-Maximin-la-Sainte-Baume bei Marseille. Am Tag des Vorfalls sollen Windgeschwindigkeiten bis zu 55 Kilometer pro Stunde geherrscht haben. France Info zufolge soll die Hüpfburg über 20 Meter lang und breit gewesen sein.

„Mit großer Trauer habe ich am späten Abend erfahren, dass der Vater nicht überlebt hat“, meldete sich Bürgermeister Alain Decanis am Sonntag über Facebook zu Wort. Offenbar gibt es nun Bedenken hinsichtlich der Sicherheitsvorkehrungen in dem Freizeitpark.