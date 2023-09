Ein Fußgänger ist am Freitagabend in Berlin-Lichtenberg von einer Tram erfasst und lebensgefährlich verletzt worden. Ersten Erkenntnissen nach hatte der 85-Jährige gegen 23.40 Uhr die Tramgleise an der Kreuzung Landsberger Allee und Zechliner Straße überquert – offenbar bei roter Ampel.

Eine Straßenbahn der Linie M6 Richtung Hellersdorf Riesaer Straße erfasste den Senior trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung. Der Fußgänger wurde in die Fensterfront geschleudert und einige Meter mitgeschleift, bevor er auf der Kreuzung liegen blieb. Ein Notarzt und Notfallsanitäter versorgten den lebensgefährlich verletzten Mann vor Ort und transportierten ihn in ein Krankenhaus.

Zwei weitere schwere Tram-Unfälle am Freitag

Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernahm die Ermittlungen zur genauen Unfallursache noch am Unfallort. Die Kreuzung war aufgrund der Unfallaufnahme mehrere Stunden gesperrt. Der Tramverkehr musste komplett unterbrochen werden.

Nur wenige Stunden zuvor hatte es einen weiteren schweren Unfall mit einer Tram und einer Fußgängerin gegeben. Gegen 17 Uhr wurde an der Landsberger Allee Höhe Krankenhaus Friedrichshain eine 91-Jährige von einer Straßenbahn erfasst. Sie erlitt schwerste Verletzungen am Kopf und kam in ein Krankenhaus. Ihr Zustand ist nach Angaben der Polizei von Samstag stabil.

Um 19.50 Uhr kam es an der Seestraße kurz hinter der Müllerstraße zudem zu einem schweren Unfall, als ein Autofahrer die Vorfahrt der Tram missachtete.