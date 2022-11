Schwerer Unfall bei „Kid Cudi“-Konzert: Besucher stürzt fünf Meter in die Tiefe

Schock in Berlin-Friedrichshain: Eine Person stürzte von einen Rang in eine Menschenmenge. Drei Menschen wurden ins Krankenhaus gebracht.

Bei einem Konzert des US-Rappers Kid Cudi am Samstagabend in der Musichall in Berlin-Friedrichshain sind drei Personen verletzt worden, eine davon schwer. Wie ein Sprecher der Feuerwehr gegenüber der Berliner Zeitung bestätigte, ist ein Konzertbesucher dabei von einem Rang fünf Meter in die Tiefe gestürzt. Dabei wurde die Person schwer verletzt. Zwei weitere, die von der fallenden Person getroffen wurden, mussten ebenfalls verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Die Berliner Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. 16 Feuerwehrleute und sechs Fahrzeige seien im Einsatz gewesen. Der Unfall ereignete sich demnach gegen 22.40 Uhr, etwa eine Stunde später war der Einsatz beendet.

Die Polizei ermittele bereits zu den genauen Umständen des Unfalls, hieß es ersten Informationen von vor Ort zufolge. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.