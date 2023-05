Baumschulenweg: SUV kracht in Vorgarten

Der SUV krachte in den Vorgarten eines Hauses in der Späthstraße.

Morris Pudwell

Der Fahrer oder die Fahrerin eines SUV hat in der Nacht zu Sonntag die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ist in den Vorgarten eines Hauses gekracht. Der Unfall ereignete sich gegen Mitternacht in der Späthstraße im Berliner Ortsteil Baumschulenweg.

Der SUV fuhr über rund zwölf Meter eines Stahlzauns und und schob anschließend einen Kleinwagen beiseite, der in der Garageneinfahrt parkte. Wie genau es zu dem Unfall kam, ermittelt nun die Polizei. Der Fahrer oder die Fahrerin des SUV wurde von Rettungskräften behandelt, zur Identität und zum Zustand gab es zunächst keine Informationen.