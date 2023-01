Charlottenburg: Sechs Verletzte bei Abbiegeunfall

Ein Rettungswagen unterwegs zu einem Einsatz: Am Donnerstag sind bei einem Unfall in Charlottenburg sechs Menschen verletzt worden.

Bei einem Unfall in Berlin-Charlottenburg sind am Donnerstagnachmittag sechs Menschen verletzt worden. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, bog ein 56-jähriger Autofahrer vom Saatwinkler Damm nach links in Richtung der gleichnamigen Anschlussstelle der Stadtautobahn ab und kollidierte mit zwei ihm entgegenkommenden Autos.

Der Wagen des abbiegenden Fahrers war zum Unfallzeitpunkt mit drei weiteren Personen im Alter von 37, sieben und fünf Jahren besetzt. In einem der beiden anderen Fahrzeuge saßen ein 22-Jähriger und eine 23-Jährige, im dritten Auto ein 31-Jähriger. Alle vier Insassen des abbiegenden Autos sowie der 22-Jährige und seine Beifahrerin wurden verletzt und mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der 31-jährige Fahrer des dritten Fahrzeugs blieb unverletzt.

Der Saatwinkler Damm blieb in Fahrtrichtung Spandau gut drei Stunden lang gesperrt.