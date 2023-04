Friedrichshain: Autofahrer fährt Fußgänger an und flüchtet

Ein Fußgänger ist am Dienstagabend bei einem Unfall in Berlin-Friedrichshain verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 29-Jährige gegen 19.15 Uhr die Fahrbahn der Marchlewskistraße überquert und war dabei von dem Auto einer unbekannten Person erfasst worden. Der Fußgänger stürzte und verletzte sich. Rettungssanitäter brachten den 29-Jährigen in eine Klinik, in der er stationär verbleibt.

Die Autofahrerin oder der Autofahrer soll ohne anzuhalten vom Unfallort geflüchtet sein. Die Ermittlungen hat das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.