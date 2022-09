Bei einem Verkehrsunfall in Köpenick ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein 27-jähriger Autofahrer gegen 6.35 Uhr beim Abbiegen von der Annenallee in die Bahnhofsstraße die Vorfahrt missachtet und den von links kommenden Motorradfahrer mit seinem Wagen erfasst.

Der 21-jährige Motorradfahrer schlitterte nach dem Zusammenstoß mehrere Meter über den Boden. Er erlitt einen Beinbruch sowie schwere Kopfverletzungen und wurde zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.