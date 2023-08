Eine 20-jährige Fußgängerin ist am Dienstagmorgen von einem Lkw angefahren worden. Wie die Berliner Polizei am Mittwoch mitteilt, wurde die Frau bei dem Unfall in Lankwitz (Steglitz-Zehlendorf) schwer verletzt worden. Sie sei kurz vor dem Aufprall aus einem Bus in der Emmichstraße gestiegen und dann auf die Malteserstraße gelaufen.

Der 50-jährige Fahrer des Lkw bremste den Angaben zufolge noch, erfasste dann aber die Fußgängerin. Rettungskräfte brachten die 20-Jährige zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Nach Angaben einer Polizei wurde sie dort wegen eines Splitters im Gesicht operiert, die Verletzungen seien jedoch nicht lebensgefährlich.

Ein Passant wurde laut Polizei beim Anblick der Verletzungen ohnmächtig, Rettungskräfte versorgten ihn ambulant. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.