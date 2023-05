Berlin-Lichtenberg: 13-Jähriger von Auto angefahren – Kopfverletzung

Ein 13-jähriger Radfahrer ist am Mittwochabend im Berliner Stadtteil Neu-Hohenschönhausen von einem Auto angefahren und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, fuhr eine 52-jährige Autofahrerin gegen 19.40 Uhr auf der Barther Straße in Richtung Borner Straße, als der Fahrradfahrer von rechts in die Straße einbog.

Die Autofahrerin schaffte es nicht mehr rechtzeitig zu bremsen und fuhr den 13-Jährigen an. Der Junge wurde auf die Frontscheibe des Autos geschleudert und landete schließlich auf der Fahrbahn. Durch den Aufprall wurde er am Kopf sowie an den Gliedmaßen und am Rumpf verletzt.

Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Autofahrerin blieb unverletzt.