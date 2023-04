Berlin: Autofahrer fährt Mitarbeiter der Stadtreinigung an und flüchtet

Ein BSR-Mitarbeiter wird beim Säubern nahe einer Mittelinsel von einem Auto angefahren und verletzt. Doch der Autofahrer hält nicht an.

BSR-Mitarbeiter reinigen eine Mittelinsel: In Mariendorf wurde ein Stadtreinigungs-Mitarbeiter angefahren und verletzt.

BSR-Mitarbeiter reinigen eine Mittelinsel: In Mariendorf wurde ein Stadtreinigungs-Mitarbeiter angefahren und verletzt. imago stock&people/wongkaer

Ein Autofahrer hat am Mittwochmorgen einen Mitarbeiter der Berliner Stadtreinigung in Mariendorf angefahren und ist anschließend geflüchtet. Wie die Polizei mitteilte, geriet das Auto des oder der Unbekannten kurz nach 7 Uhr auf der Britzer Straße in den Gegenverkehr und streifte einen entgegenkommenden Lkw.

Beim Zurücklenken auf den korrekten Fahrstreifen wurde die 57-jährige Reinigungskraft beim Säubern nahe einer Mittelinsel auf der Fahrbahn angefahren und stürzte. Der Fahrer oder die Fahrerin fuhr ohne anzuhalten in Richtung Mohriner Allee davon.

Der Mitarbeiter der Stadtreinigung erlitt Verletzungen im Hüftbereich und an der Schulter. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus, in dem er stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen hat ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.