Marzahn: Auto kracht an Tram-Haltestelle in Fußgängerampel

Ein Autofahrer hat in der Nacht zu Samstag in Berlin-Marzahn eine Fußgängerampel an einer Tramhaltestelle umgefahren. Gegen 1.10 Uhr krachte der Mazda aus bislang ungeklärter Ursache in der Rhinstraße gegen die Ampel auf Höhe der Landsberger Allee und begrub sie unter sich. Fußgänger befanden sich zu dieser Zeit keine am Ort.

Die Berliner Feuerwehr zog das Fahrzeug aus dem Unfallbereich auf den Bürgersteig. Die genauen Umstände des Unfalls ermittelt nun die Berliner Polizei.