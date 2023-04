Marzahn: Betrunkener Autofahrer rammt Auto und zwei Verkehrsschilder

Ein betrunkener Autofahrer hat am Mittwochmorgen in Berlin-Marzahn zwei Unfälle verursacht und sich dabei selbst verletzt. Wie die Polizei mitteilte, war der Mann gegen 4.45 Uhr auf dem mittleren Fahrstreifen der Landsberger Allee in Richtung Rhinstraße unterwegs, als er ohne Ankündigung in den linken Fahrstreifen wechselte und dabei mit dem dort fahrenden Auto eines 32-Jährigen kollidierte und dieses beschädigte. Der 32-Jährige blieb dabei unverletzt.

Nach diesem Verkehrsunfall fuhr der 63-Jährige einfach weiter, kam auf der Landsberger-Allee-Brücke nach rechts von der Fahrbahn ab, rammte zwei Verkehrsschilder und hielt schließlich an.

Ein Atemalkoholtest ergab bei Autofahrer einen Wert von mehr als drei Promille. Aufgrund von Schmerzen im Oberkörper wurde der alkoholisierte Mann mit einem alarmierten Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, in dem ihm auch Blut abgenommen wurde. Der Führerschein des 63-Jährigen wurde von den Polizeikräften beschlagnahmt.