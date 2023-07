Radfahrer am Alexanderplatz von Auto erfasst und verletzt

Im Berufsverkehr kam es am Montagmorgen auf der Grunerstraße am Alexanderplatz zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer zum Zusammenstoß.

In der Grunerstraße am Berliner Alexanderplatz kommt es immer wieder zu schweren Verkehrsunfällen. Jürgen Ritter/imago

In Berlin-Mitte ist am Montagmorgen in der Nähe des Alexanderplatzes ein Radfahrer bei einem Unfall verletzt worden. Wie die Polizei Berlin mitteilt, fuhr ein 61-jähriger Autofahrer gegen 7.40 Uhr auf der Grunerstraße in Richtung Spandauer Straße.

Als der Autofahrer nach rechts in die Jüdenstraße abbiegen wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem 40-jährigen Radfahrer. Dieser war auf dem Fahrradstreifen der Grunerstraße in Richtung Alexanderplatz unterwegs.

Der 40-Jährige wurde mit Verletzungen im Bereich des Kopfes, des Rumpfes und des Rückens zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Polizei Berlin ermittelt nun die genaue Unfallursache.