In Neu-Hohenschönhausen verliert ein Mann die Kontrolle über seinen Wagen und prallt gegen die Mauer einer Schule. Er wird verletzt.

Berlin: Transporter-Fahrer kracht an Schule ungebremst in Mauer

Ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz: In Neu-Hohenschönhausen ist der Fahrer eines Transporters bei einem Unfall schwer verletzt worden. Sabine Gudath

Der Fahrer eines Transporters ist bei einem Unfall am Freitagabend in Neu-Hohenschönhausen schwer verletzt worden. Wie die Berliner Polizei am Samstag mitteilte, verlor der 46-Jährige auf der Prendener Straße aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen.

Zeugenaussagen zufolge geriet er rechts gegen den Bordstein, fuhr anschließend nach links über beide Fahrstreifen und prallte ungebremst gegen eine Mauer einer dortigen Schule.

Der Fahrer kam mit einem alarmierten Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde dort stationär aufgenommen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Am Transporter entstand erheblicher Sachschaden.