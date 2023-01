Neukölln: Alkoholisierter Autofahrer fährt Radfahrer an Ein Autofahrer übersah beim Linksabbiegen den Radfahrer und fuhr ihn an. Ein Alkoholtest bei dem Autofahrer ergab rund ein Promille. dpa

Berlin -Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Neukölln verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer stieß am Montagabend an einer Kreuzung beim Linksabbiegen mit dem 26-jährigen Radler zusammen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.