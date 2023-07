In der Nacht zu Freitag fällt ein Kind aus der 9. Etage eines Hochhauses in der Dieselstraße. Es überlebt den Unfall nicht.

Das Hochhaus in der Dieselstraße: Hier fiel ein Kind aus dem neunten Stock.

Das Hochhaus in der Dieselstraße: Hier fiel ein Kind aus dem neunten Stock. Morris Pudwell

Ein zehnjähriges Kind ist in der Nacht zu Freitag nach dem Sturz aus einem Hochhaus in Berlin-Neukölln gestorben. Das bestätigte der Lagedienst der Polizei der Berliner Zeitung.

Ersten Erkenntnissen nach war das Kind gegen 1.20 Uhr aus der neunten Etage des zwölfgeschossigen Gebäudes in der Dieselstraße gefallen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bislang unklar. Rettungskräfte versorgten das Kind vor Ort und brachten es in ein Krankenhaus, dort verstarb es dann allerdings an seinen Verletzungen.

Angehörige versammelten sich innerhalb kürzester Zeit an der Unfallstelle. Auch die Berliner Polizei musste mit einem Großaufgebot anrücken, da die Stimmung vor Ort aufgeheizt war. Die Kriminalpolizei ermittelte noch in der Nacht vor dem Haus und in der Wohnung, wie es zu diesem Unglück kommen konnte.