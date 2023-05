Mit Autotür kollidiert: E-Scooter-Fahrer stirbt im Krankenhaus

Im Oktober war ein E-Scooter-Fahrer in Neukölln gegen die geöffnete Autotür eines Mercedes gefahren. Am Samstag starb der Mann nun in der Klinik.

Rund ein halbes Jahr, nachdem er bei einem Unfall in Berlin-Neukölln schwer verletzt wurde, ist ein E-Scooter-Fahrer nun im Krankenhaus gestorben. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, erlag der 55-Jährige am Samstag seinen Verletzungen.

Der Mann war am 9. Oktober gegen 21.40 Uhr auf einem E-Scooter in der Hermannstraße in Richtung Briesestraße gefahren, als ein 32-Jähriger die Fahrertür seines Mercedes geöffnet haben soll. Der E-Scooter-Fahrer soll gegen die Tür gefahren und gestürzt sein. Der 32-Jährige alarmierte umgehend Rettungskräfte und betreute den verletzten Mann bis zu deren Eintreffen. Rettungskräfte der Feuerwehr brachten den Verletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Dort starb er nun am Samstag.