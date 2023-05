Berlin: Auto kollidiert mit Zwölfjährigen, Kind läuft weiter

Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr das Kind an. Es kam mit Verletzungen am Kopf und Bein ins Krankenhaus.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Ein zwölfjähriges Kind wurde in Reinickendorf von einem Auto angefahren.

Ein Rettungswagen der Feuerwehr fährt auf einer Straße. Ein zwölfjähriges Kind wurde in Reinickendorf von einem Auto angefahren. Fernando Gutierrez-Juarez/dpa

Ein zwölfjähriger Junge ist Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, lief das Kind von der Bushaltestelle auf die Fahrbahn der Scharnweberstraße, um sie zu überqueren.

Zugleich befuhr nach ersten Erkenntnissen ein 49-Jähriger mit seinem Auto gegen 19 Uhr selbige Straße vom Kurt-Schumacher-Damm kommend. Der Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste das Kind mit seinem Wagen. Der Zwölfjährige stürzte durch den Aufprall und lief verletzt zum begrünten Mittelstreifen, wo ein Zeuge anschließend Erste Hilfe leistete.

Kind nach Verkehrsunfall nicht in Lebensgefahr

Der Junge erlitt Verletzungen am Kopf und am Bein. Alarmierte Rettungskräfte übernahmen die Versorgung und brachten das Kind in ein Krankenhaus. Allerdings soll für ihn keine Lebensgefahr bestehen. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang übernahm das zuständige Fachkommissariat.