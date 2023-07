Ein Autofahrer ist am Sonntagabend in Berlin-Reinickendorf mit seinem Ferrari California von der regennassen Fahrbahn abgekommen und in mehrere parkende Fahrzeuge gekracht. Bisherigen Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Vorfall auf der Fahrbahn der Holländerstraße, auf Höhe der Belfaster Straße.

Beim Aufprall des Ferraris auf die geparkten Autos wurde ein Fiat auf einen Renault geschoben. Der Anhänger des Autos löste sich dabei und prallte auf das Heck. Der Ferrari wurde bei dem Aufprall komplett zerstört, die beiden Insassen wurden offenbar nur leicht verletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache wurden aufgenommen.