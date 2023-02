Reinickendorf: Mädchen rennt zum Bus und wird angefahren

Eine Elfjährige wollte im Märkischen Viertel noch schnell den Bus erreichen. Sie rannte auf die Straße. Ein 54-Jähriger fuhr sie mit seinem Auto an.

Ein Rettungswagen unterwegs zu einem Einsatz: In Reinickendorf ist eine Elfjährige angefahren und verletzt worden.

Ein elfjähriges Mädchen ist am Montagnachmittag bei einem Verkehrsunfall im Märkischen Viertel in Berlin-Reinickendorf verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 15 Uhr auf dem Gehweg der Quickborner Straße in Richtung Treuenbrietzener Straße unterwegs, als es den auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite ankommenden Bus erblickte. Daraufhin rannte das Mädchen los.

Ein 54-jähriger Autofahrer erfasste das Mädchen mit seinem Wagen. Die Elfjährige erlitt Verletzungen am Kopf und im Gesicht und kam nach einer ersten Behandlung am Unfallort zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Autofahrer blieb unverletzt. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt.