Berlin: Seniorin schiebt Fahrrad über die Straße – Auto überfährt sie

Eine 81-jährige Fußgängerin ist in Marzahn-Hellersdorf von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die Seniorin hatte nach Angaben der Polizei am Samstagnachmittag gegen 15.40 Uhr im Ortsteil Mahlsdorf ihr Fahrrad über den Hultschiner Damm schieben wollen. Da sie hinter einem geparkten Transporter hervorkam, habe die Autofahrerin, die zusammen mit ihrer 13-jährigen Tochter unterwegs war, die Seniorin erst spät bemerkt.

Trotz Vollbremsung konnte die Pkw-Fahrerin eine Kollision nicht mehr verhindern. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Seniorin mit Verletzungen am Kopf und an den Armen in ein Krankenhaus. Das Mädchen und ihre Mutter erlitten einen Schock. Auch sie kamen in eine Klinik, welche sie nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnten. Die weiteren Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.