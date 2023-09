Zahlreiche Schaulustige haben am Samstagabend nach einem Unfall in Berlin-Tempelhof einen Rettungseinsatz massiv behindert. Einige der Gaffer sollen im Kampf um die besten Bilder und Videos sich gegenseitig geschubst und bedrängt haben, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. In dem Getümmel wurde dann ein Ersthelfer attackiert. Nur mithilfe zahlreicher Polizisten konnte die Situation irgendwann unter Kontrolle gebracht werden.

Nach Angaben der Polizei waren Rettungskräfte gegen 19.15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf dem Tempelhofer Damm in Höhe der Auffahrt zur BAB 100 gerufen worden. Ein 82-jähriger Autofahrer soll auf der Kreuzung zur Auffahrt zur Autobahn eine rote Ampel missachtet haben. Der Wagen des Seniors kollidierte daraufhin mit dem Mercedes einer 43-Jährigen, die gerade vom Tempelhofer Damm nach links abbiegen wollte. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Smart und prallte gegen mehrere Poller und einen Blitzer.

Während sich Ersthelfer um den schwer verletzten Senior kümmerten, versammelten sich laut Polizeiangaben bis zu 50 Schaulustige rund um die Unfallstelle. „Viele der Personen machten Fotos und Videos von den Rettungsmaßnahmen und den beteiligten Helfern“, sagte der Polizeisprecher. Alarmierte Rettungskräfte hätten Probleme gehabt, zügig zur Unfallstelle zu gelangen. Auf dichtes Gedränge folgten Auseinandersetzungen zwischen den Gaffern.

Schlag trifft 37-jährigen Ersthelfer

Einer der Schaulustigen, ein 20-Jähriger, habe sich besonders dreist verhalten. Als ein Zeuge ihn zur Räson bringen will, habe er versucht, ihn zu schlagen. Dabei traf er jedoch einen 37-jährigen Ersthelfer. Nur durch das Hinzurufen von bis zu 30 zusätzlichen Polizisten konnte später ein gesicherter Ablauf des Rettungseinsatzes gewährleistet werden, so der Sprecher weiter.

Gegen den 20-Jährigen wurden Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Körperverletzung, der unterlassenen Hilfeleistung sowie des Verdachts der Verletzung des persönlichen Lebensbereiches und Persönlichkeitsrechten durch Bildaufnahmen eingeleitet. Das 82-jährige Unfallopfer konnte schließlich zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.

Gaffen kann auch als Straftat gewertet werden

Wie die Polizei in dem Zusammenhang betonte, behindern Gaffer immer wieder Rettungs- und Einsatzkräfte bei ihrer Arbeit. „Dies kann im schlimmsten Fall, Menschen das Leben kosten. Obendrein können Bild- und Videoaufnahmen der Unfallopfer deren Persönlichkeitsrecht, auch über den Tod hinaus verletzen“, so der Sprecher. Das Gaffen kann sowohl als Ordnungswidrigkeit, aber auch als Straftat gewertet werden. Dabei ist es unerheblich, ob die Fotos weitergegeben oder veröffentlicht werden. Allein die Anfertigung einer solchen Aufnahme, die die Hilflosigkeit einer anderen Person zur Schau stellt, ist eine Straftat nach § 201 a des StGB.

Wer einen Unfall im Straßenverkehr sieht, ist verpflichtet, zu helfen. Dabei soll zunächst darauf geachtet werden, die Unfallstelle zu sichern, indem ein Warndreieck aufgestellt oder eine Warnweste angelegt wird. Dann sollte schnellstmöglich ein Notruf abgesetzt werden. Wenn sich jemand bereits um die Opfer kümmert, soll man sich zurückhalten und niemanden behindern.