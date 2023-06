Tempelhof: Autofahrer im Rausch verursacht Karambolage

Ein 37 Jahre alter Autofahrer hat am Freitagabend in Berlin-Tempelhof einen Unfall mit mehreren anderen Wagen verursacht. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 18.20 Uhr auf der Boelckestraße in Richtung des Werner-Voß-Damms unterwegs. Auf Höhe der Hoeppnerstraße habe er die Spur in den baulich getrennten Gegenverkehr gewechselt und dabei mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Mit augenscheinlich überhöhter Geschwindigkeit habe der Autofahrer dann eine Mittelinsel überfahren, um wieder in die Fahrbahn für seine Richtung zu kommen. Hierbei sei er seitlich mit dem Fahrzeug einer 32-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen. Die Frau blieb unverletzt. Das Auto des 37-Jährigen sei schließlich gegen ein am rechten Fahrbahnrand geparktes Fahrzeug geprallt und habe sich überschlagen.

Die Polizei berichtet weiter, dass der 37-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte, unter dem Einfluss von Alkohol zu stehen schien und eigenen Angaben nach Medikamente zu sich genommen hatte. Sein Fahrzeug wurde beschlagnahmt und zu einem Sicherstellungsgelände transportiert. Der Mann klagte über Bauchschmerzen und wurde zur weiteren Behandlung sowie zur Durchführung einer Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht, aus dem er sich gegen ärztlichen Rat allerdings selbst entließ. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte ermittelt nun.