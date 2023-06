Ein vierjähriges Kind ist beim Aussteigen aus einer Straßenbahn der BVG am Samstag in Lichtenberg verletzt worden. Wie die Polizei am Sonntagmittag mitteilt, wollte zuvor ein 33-jähriger Vater gegen 12.30 Uhr offenbar mit seinem Kind an der Haltestelle Zingster Straße/Ribnitzstraße die Tram der Linie M4 verlassen.

Beim Aussteigen habe sich die Tür der Tram automatisch geöffnet und dabei den Arm des Kindes in einem Spalt zwischen der Tür und der Straßenbahn eingeklemmt. Der Vater konnte durch Drücken an der Tür den eingeklemmten Arm des Kindes befreien. Das Kind erlitt Verletzungen am Arm.

Auf dem Bahnsteig habe der Vater versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Offensichtlich hatte der Fahrer der Tram nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei diesen Vorfall nicht bemerkt und setzte seine Fahrt fort. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde das Kind in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall führt nun die Polizei.