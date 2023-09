Ein Elfjähriger ist am Dienstagnachmittag bei einem Unfall mit einer Tram der Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) in Berlin-Weißensee verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, wurde die Hand des Kindes dabei in einer Tür der Straßenbahn eingeklemmt.

Der Junge hatte den Angaben zufolge gegen 14.30 Uhr versucht, die Tür der Linie M4 an einer Haltestelle in der Berliner Allee für einen Freund aufzuhalten. Dabei wurde er eingeklemmt, stürzte und wurde dann 20 Meter weit von der Bahn mitgeschleift. Der Elfjährige zog sich Hautabschürfungen und Hämatome zu und kam wegen des Verdachts eines Schädel-Hirn-Traumas zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus, wie die Polizei weiter mitteilt.

Der Bahnverkehr war bis etwa 15 Uhr eingestellt. Die Ermittlungen der Berliner Polizei dauern an.