Weißensee: Neunjähriger von Laster angefahren – Beinbruch Der Junge war plötzlich von Gehweg auf die Straße gelaufen. Ein 26-jähriger Lastwagenfahrer bremste noch stark ab, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern. dpa

Der Unfall ereignete sich in der Pistoriusstraße. imago/Bernd Friedel

Berlin -Ein Laster hat in Berlin-Weißensee einen Neunjährigen angefahren und schwer verletzt. Der Junge wurde mit einem gebrochenen linken Bein zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.