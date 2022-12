Zehlendorf: Auto überschlägt sich – Seniorin schwer verletzt

Ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz: In Zehlendorf ist eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden.

Ein Rettungswagen auf dem Weg zu einem Einsatz: In Zehlendorf ist eine Autofahrerin bei einem Unfall schwer verletzt worden. imago

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Zehlendorf ist am Freitagmittag eine 79-jährige Autofahrerin schwer verletzt worden. Laut der Polizei wollte die Frau gegen 12.25 Uhr mit ihrem Mercedes von der Sachtlebenstraße nach links in den Nieritzweg abbiegen.

Dabei verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Auto zusammen, das dadurch auf einen weiteres Wagen geschoben wurde. Durch den Aufprall überschlug sich die 79-Jährige mit ihrem Auto, landete auf der Fahrerseite und kam auf der Fahrbahnmitte zum Stehen.

Die Frau wurde mit Verstauchungen im Bereich der Halswirbelsäule und einem Handbruch zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an.