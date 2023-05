Unfall-Bus mit Jugendlichen und Erwachsenen besetzt

Der auf der Autobahn 12 in Brandenburg in einen großen Unfall verwickelte Reisebus kam aus Polen und war mit Jugendlichen und Erwachsen besetzt. Das teilte d...

Storkow -Der auf der Autobahn 12 in Brandenburg in einen großen Unfall verwickelte Reisebus kam aus Polen und war mit Jugendlichen und Erwachsen besetzt. Das teilte die Polizei kurz nach dem Unfall am Dienstag mit. Der Bus war mit einem Lastwagen auf der A12 bei Storkow (Landkreis Oder-Spree) kollidiert. Dabei verletzten sich nach Polizeiangaben etwa 35 Menschen, darunter sechs schwer. Der Katastrophenschutz war im Einsatz. Auch ein weiterer Lkw war an dem Unfall beteiligt.