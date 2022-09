Auf der Insel Mallorca ist es zu einem folgenschweren Autounfall gekommen, beim dem historische Architektur zerstört wurde. Ein deutsches Rentnerehepaar kam am Samstag von der Straße ab, rammte einen Pfeiler der Brücke „Pont den Calet“ und beschädigte das Bauwerk so schwer, dass nur noch der Abriss übrig blieb, berichtet die Mallorca Zeitung.

Der Unfall ereignete sich laut dem Bericht am Nachmittag gegen 15.30 Uhr am Ortseingang von Son Servera. Das Ehepaar wurde verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Nachdem die Polizei die Straße abgesperrt hatte, begutachteten Techniker das historische Bauwerk und stellten Einsturzgefahr fest. Am Abend sei die Brücke abgerissen worden.

Eine spanische Zeitung teilte eine Aufnahme des Unfallorts auf Twitter. Außerdem heißt es in dem Tweet, dass die Gemeinde angekündigte, die Brücke wieder aufzubauen.

Brücke ist ein historisches Aquädukt

Derzeit ist unklar, wie es zu dem Verkehrsunfall kam. Der Bild-Zeitung gegenüber sagte der Polizeichef, dass der Fahrer offenbar eingeschlafen sei.

Bei dem Bauwerk handele es sich um ein historisches Aquädukt, das in früheren Zeiten Wasser in den Ort transportierte.