In Berlin hat sich in der Nacht zu Samstag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Erkenntnissen kam der Fahrer eines Mitsubishi auf der Straße Am Treptower Park gegen 1 Uhr nach links von der Fahrbahn ab. Er beschädigt mit seinem Wagen mehrere parkende Fahrzeuge und überschlug sich dann.

Das Fahrzeug blieb auf der Fahrerseite liegen. Der Fahrer wurde nach ersten Informationen vor Ort von einem Notarzt und Notfallsanitätern erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus transportiert. Im Fahrzeug befanden sich offenbar diverse Reifen, die während des Überschlags im Pkw herumflogen sein sollen.

Der Verkehrsermittlungsdienst war bis kurz vor vier Uhr mit der Unfallrekonstruktion beschäftigt. Der Mitsubishi wurde von der Polizei Berlin sichergestellt. Der Unfall ereignete sich nur wenige Meter von der Stelle entfernt, wo sich ein Raser überschlagen hatte, der Audi in Flammen aufging und mehrere Insassen tödlich verletzt wurden.