Unfall in Adlershof: Frau kracht auf gerader Fahrbahn gegen Baum

Einsatzkräfte am Unfallort Morris Pudwell

Auf gerader Strecke ist eine Frau am Samstagabend gegen einen Baum gefahren. Nach ersten Informationen ereignete sich der Unfall gegen 21 Uhr am Ernst-Ruska-Ufer auf Höhe der Magnusstraße in Berlin-Adlershof. Der Kleinwagen der Frau knickte beim Aufprall den jungen Straßenbaum offenbar zur Seite.

Die Fahrerin wurde ersten Erkenntnissen zufolge verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt.