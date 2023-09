Nach einem Verkehrsunfall in Bad Liebenwerda (Elbe-Elster) ist ein 85-jähriger Autofahrer seinen schweren Verletzungen erlegen. Nach Angaben der Polizei hatte der Senior wohl gesundheitliche Probleme, woraufhin er am Donnerstagvormittag auf der Torgauer Straße die Kontrolle über sein Auto verlor, von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Rettungskräfte brachten ihn ins Krankenhaus. Dort starb er an den Folgen seiner schweren Verletzungen.

Anzeige | Zum Weiterlesen scrollen