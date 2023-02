Unfall in Adlershof: Auto kracht mit Lkw zusammen und landet im Straßengraben

An der Kreuzung Ernst-Ruska-Ufer/Köpenicker Straße in Berlin-Adlershof kam es in der Nacht zu Mittwoch zu einem Unfall. Über Verletzte ist noch nichts bekannt.

In Berliner Ortsteil Adlershof ist in der Nacht zu Mittwoch an der Kreuzung Ernst-Ruska-Ufer/Köpenicker Straße zu einem Unfall gekommen. Nach ersten Informationen waren an dem Crash ein Auto und ein Lkw beteiligt.

Der Lkw krachte gegen ein Verkehrsschild und kam auf einem Bürgersteig zum Stillstand. Der Pkw landete auf der gegenüberliegenden Seite in einem Straßengraben. Über Verletzte ist noch nichts bekannt. Die Polizei Berlin wird im Laufe des Tages weitere Details bekanntgeben.