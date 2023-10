Ein Auto hat am Samstagabend in Berlin-Hellersdorf zwei Fußgänger an einem Zebrastreifen erfasst. Wie die Berliner Feuerwehr auf X (ehemals Twitter) mitteilt, wurden die zwei Menschen bei dem Unfall am S-Bahnhof Wuhletal schwer verletzt. Eine weitere Person erlitt leichte Verletzungen.



Der Fahrer übersah die Fußgänger offenbar aus ungeklärter Ursache, wie die Polizei am Sonntagmorgen mitteilte. Die zwei Schwerverletzten kamen in ein Krankenhaus. Ein Seelsorger betreute vier Menschen, die den Unfall gesehen hatten.

