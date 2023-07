Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Baumschulenweg sind am Mittwochmorgen mehrere Kinder verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, kollidierte aus bislang unbekannten Gründen ein Bus der Linie 165 mit einem Auto.

Zunächst war ein 39-jähriger Busfahrer gegen 10 Uhr auf der Köpenicker Landstraße mit dem Bus in Richtung Schnellerstraße unterwegs. Plötzlich fuhr er an der Einmündung zum Güldenhofer Ufer auf das wartende Auto einer 67-Jährigen auf. Acht Kinder im Grundschulalter stürzten kurz darauf im Bus und verletzten sich dabei am Kopf, beziehungsweise im Gesicht. Zwei Kinder mussten in ein Krankenhaus gebracht und dort ambulant behandelt werden. Die anderen sechs Kinder wurden an der Unfallstelle vom Rettungsdienst versorgt.

Die begleitenden Erzieherinnen kümmerten sich im Nachgang um die verletzten Kinder und informierten deren Eltern. Der Busfahrer sowie die Autofahrerin wurden hingegen nicht verletzt. Die Polizei ermittelt nun zum genauen Unfallhergang.