Ein Fußgänger geht auf einem Radfahrstreifen in der Kantstraße. Ein Radfahrer will geklingelt haben, doch der Fußgänger soll nicht reagiert haben. Es kommt zum Unfall.

Radfahrer auf einem Radfahrstreifen in Berlin. In Charlottenburg ist es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gekommen.

Radfahrer auf einem Radfahrstreifen in Berlin. In Charlottenburg ist es zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem Fußgänger gekommen. Volkmar Otto

Ein Radfahrer hat am Donnerstagnachmittag in Berlin-Charlottenburg einen Fußgänger angefahren. Wie die Polizei mitteilte, war der 33-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 15.20 Uhr in der Kantstraße vom Savignyplatz kommend in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Als er auf dem Radfahrstreifen vor sich den 57-jährigen Fußgänger bemerkte, soll er geklingelt haben, worauf der Mann jedoch nicht reagiert haben soll.

Daraufhin kam es zum Zusammenstoß mit dem Fußgänger. Der 57-Jährige kam mit Verletzungen an den Beinen und am Becken zur stationären Versorgung in ein Krankenhaus kam. Der Radfahrer blieb unverletzt. Die Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall dauern an.