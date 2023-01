Eine Frau ist in der Nacht zu Sonntag in Berlin-Mitte unter eine Straßenbahn geraten und am Unfallort verstorben. Nun sind weitere Details bekannt.

Berlin: Frau am Alexanderplatz nach Tram-Unfall getötet, mehrere Verletzte

Eine Fußgängerin ist in Berlin-Mitte unter eine Straßenbahn geraten und getötet worden. Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 2 Uhr in der Nacht zu Sonntag in der Karl-Liebknecht-Straße unweit des Alexanderplatzes.

Wie die Feuerwehr auf Anfrage mitteilte, versuchten nach ersten Informationen vier Personen die Straßenbahngleise an einer Stelle zu überqueren, wo dies verboten gewesen sein soll. Die Personen wollten über eine Absperrung klettern, schafften dies aber offenbar nicht. Die Frau wurde dabei erfasst, die anderen drei von der Tram gestreift.

Tram-Unfall in Berlin-Mitte: Partner der Frau muss Unglück mit ansehen

Reanimationsversuchen des herbeigerufenen Notarztes konnten laut Feuerwehr der Frau nicht mehr helfen. Sie verstarb am Unfallort. Die anderen drei aus der Gruppe mussten verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Unter ihnen ist nach Informationen der Berliner Zeitung auch der Partner des Opfers. Er musste das Unglück mit ansehen und erlitt einen schweren Schock. Auch der Straßenbahnfahrer stand nach dem Unfall unter Schock und kam in eine Klinik.