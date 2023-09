Friedrichshain: Motorradfahrer stürzt bei Überholmanöver – schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochabend in Berlin-Friedrichshain schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte eine Gruppe aus Motorradfahrern ein Taxi an der Holzmarktstraße überholen. Dabei kam einer der Fahrer zu Fall, offenbar touchierten sich auch die Motorräder untereinander.

Der Fahrer eines Motorrads blieb verletzt auf der Straße liegen. Ein Notarzt und ein Notfallsanitäter versorgten ihn vor Ort und brachten ihn dann ins Krankenhaus. Die Polizei ermittelt nun, ob es zur Berührung mit dem Taxi kam und wie genau der Unfall geschehen konnte.