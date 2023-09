Ein 60 Jahre alter Radfahrer ist in der Nacht zu Samstag in Berlin-Friedrichshain von einem Auto angefahren worden. Der Mann wurde dabei schwer verletzt, wie die Polizei Berlin am Samstag mitteilte.

Die Beamten vermuten, dass der Radfahrer eine rote Ampel missachtet hatte und dann von dem Auto erfasst wurde. Medienberichten zufolge soll es sich um ein Auto eines Fahrdienstleister handeln.