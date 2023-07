Eine Radfahrerin ist in der Nacht zu Samstag in Berlin-Friedrichshain mit einem Einsatzfahrzeug der Polizei zusammengestoßen. Die 20 Jahre alte Frau wurde bei dem Unfall verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein Einsatzwagen mit Blaulicht und Martinshorn gegen Mitternacht in der Landsberger Allee in Richtung Petersburger Straße unterwegs. Einige Meter vor diesem fuhr eine Zivilstreife ohne Sondersignale. Gegenüber der Einmündung Langenbeckstraße kam die Radfahrerin aus der Unterführung eines Gebäudes gefahren und fuhr nach ihren Angaben über die dortige Ampel bei Grün.

Die Frau gab an, dass sie zwar den Einsatzwagen mit Sondersignalen, nicht aber die Zivilstreife bemerkt habe. Das zivile Einsatzfahrzeug erfasste die Frau, die stürzte. Die Radfahrerin erlitt diverse Verletzungen am Kopf, am Oberkörper sowie an den Armen und Beinen und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Atemalkoholkontrollen bei ihr und dem die Zivilstreife fahrenden Polizisten ergaben jeweils einen Wert von null Promille.