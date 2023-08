Berlin-Grünau: Auf der Straße liegendes Fahrrad verursacht schweren Unfall

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Grünau ist ein Motorradfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der 22-Jährige in der Nacht zum Montag gegen 2.10 Uhr auf der Regattastraße in Richtung Grünauer Straße, als er plötzlich ein herrenloses Fahrrad auf der Fahrbahn sah. Der Kradfahrer konnte dem Hindernis nicht mehr ausweichen, sodass er dagegen fuhr und stürzte.

Das Motorrad rutschte darafhin über die Fahrbahn und beschädigte zwei geparkte Autos. Der junge Mann wurde mit schweren Verletzungen von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Regattastraße zwischen der Wassersportallee und Schlierseestraße kurzzeitig gesperrt.

Das Fahrrad wurde sichergestellt. Die Ermittlungen zum gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr wurden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte übernommen.

Rettungskräfte am Unfallort in Grünau: Dort wird der verletzte Motorradfahrer versorgt. Morris Pudwell