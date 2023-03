Unfall in Haselhorst: Audi stößt frontal mit Smart zusammen

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Haselhorst ist am Mittwochabend der Fahrer eines Smart verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 42 Jahre alter Mann gegen 20.25 Uhr mit seinem Audi auf der Rhenaniastraße in den Gegenverkehr geraten. Er stieß frontal mit einem ihm entgegenkommenden Smart zusammen. Der 26-jährige Smartfahrer kam mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Der 42-Jährige und sein gleichaltriger Beifahrer wurden am Unfallort ärztlich betreut. Sie gaben an, nicht verletzt worden zu sein. Die Rhenaniastraße war für die Zeit der Unfallaufnahme für etwa eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die Ermittlungen dauern an.