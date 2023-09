Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Heinersdorf ist am Freitagmittag ein siebenjähriges Mädchen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war das Kind gegen 12.45 Uhr mit seinem Fahrrad an einem Fußgängerüberweg vor einer Grundschule an der Tino-Schwierzina-Straße von rechts auf die Fahrbahn gefahren. Eine 75 Jahre alte Autofahrerin übersah das Mädchen und erfasste es mit ihrem Wagen.

Die Siebenjährige wurde nach einer notärztlichen Erstversorgung am Unfallort mit einem Hämatom am Kopf sowie Schmerzen im Schulterbereich ins Krankenhaus gebracht. Dort wurde sie stationär aufgenommen. Die Seniorin blieb unverletzt. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.