Bei einem Unfall in Berlin-Heinersdorf ist Dienstagvormittag ein 76-jähriger Mann schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Senior kurz nach 10 Uhr mit seinem Fahrrad die Romain-Rolland-Straße entlang. Er befuhr den Radweg entgegen der Fahrtrichtung.

Am Wischbergeweg stieß er dann mit einem VW Golf zusammen, mit dem eine 38-Jährige nach rechts in die Romain-Rolland-Straße abbiegen wollte. Bei der Kollision brach sich der 76-Jährige ein Bein, weshalb er in ein Krankenhaus kam. Die Autofahrerin blieb hingegen unverletzt. Die Ermittlungen übernahm ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte.