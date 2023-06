Unfall in Hellersdorf: Radfahrer krachen ineinander – beide verletzt

Ein Radfahrer fährt schnell und ohne Licht auf der falschen Seite. An einer Bushaltestelle kollidiert er mit einem anderen Radfahrer. Die Polizei stellt Manipulationen an einem Rad fest.

Bei einem Verkehrsunfall in Berlin-Hellersdorf sind in der Nacht zu Freitag zwei Radfahrer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein 24-jähriger Mann mit seinem Fahrrad gegen 22.45 Uhr auf dem Radweg die Hellersdorfer Straße in Richtung Riesaer Straße unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle stieß er mit einem 45-jährigen Radfahrer zusammen, der den Radweg in entgegengesetzter Richtung, sehr schnell und ohne eingeschaltete Beleuchtung, befahren haben soll.

Bei der Kollision stürzten beide Radfahrer zu Boden, wobei der jüngere Mann Verletzungen an der Schulter erlitt und der ältere am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 45-Jährigen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 24 Jahre alte Radfahrer setzte seinen Weg nach ambulanter Behandlung durch die Rettungskräfte selbstständig fort.

Beide Fahrräder wurden bei dem Unfall beschädigt, wobei das Rad des 45-Jährigen von den Einsatzkräften der Polizei beschlagnahmt wurde. Es wies augenscheinliche Manipulationen durch einen eigenständig nachgerüsteten Elektromotor am Hinterrad und einen Gasdrehgriff am Lenker auf.